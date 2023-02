MAGGIE LINDEMANN LA BOULE NOIRE, 30 mai 2023, PARIS.

MAGGIE LINDEMANN LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 19:00 (2023-05-30 au ). Tarif : 26.5 à 26.5 euros.

VERYSHOW Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert MAGGIE LINDEMANNMaggie Lindemann est une chanteuse, influenceuse et compositrice américaine de 24 ans. Elle se fait connaître grâce à la plateforme Instagram, sur laquelle elle compte 6 millions d’abonnés.D’abord très pop, elle rencontre le succès avec son single « Pretty Girl » en 2016, qui a atteint la quatrième place en Suède, la sixième en Irlande et la huitième au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.En avril 2019, Maggie Lindemann sort le single « Friends Go », qui a ensuite été rééditée avec Travis Barker. Elle s’oriente ensuite de plus en plus vers un son pop punk, notamment sur son premier EP, « Paranoia », sorti début 2021. L’EP et Maggie elle-même reçoivent les éloges d’Alternative Press, qui a reconnu son « arrière-plan pop » et apprécié qu’elle « mélange les genres et expérimente des sons rock et métal ».Inspirée par Lana Del Rey, Banks ou encore Spooky Black, Maggie Lindemann est également fan de Gwen Stefani, Avril Lavigne, Evanescence et Paramore, et regrette d’avoir dû cacher cette partie rock d’elle-même pour rentrer dans le cliché de la « princesse pop » au début de sa carrière.Son premier album « Suckerpunch » est sorti en septembre 2022, un album pop punk et rock qui aborde les thèmes du deuil, de l’amour, la colère et la jalousie.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

