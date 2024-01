Festival du Bleu en Hiver : Rémi Geffroy Maggic Mirror Tulle, vendredi 26 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 23:00:00

fin : 2024-01-26

TRAD À DANSER

Folklore, encore et toujours pour ce passionné. Ajoutons sans crainte, ce petit géant des musiques de la tradition, musicien qui les laisse apparaître pas si vieillottes entre ses doigts. L’accordéoniste, chantre du vieux bal, connaît les ambiances d’avant le temps. À l’accordéon diatonique, il navigue à son aise et en solo entre les airs folkloriques et les rengaines historiques. Sa patte est sensible, assurément. En deux temps plutôt qu’en trois, on prend à l’oreille son goût pour la coutume, son appétence pour la réinventer. Drôle de sensation que de reconnaître des airs tout en ayant la sensation de les découvrir. Encore plus quand on se lève, sans faire gaffe ni crier gare, pour partager la ferveur légère et rejoindre l’assemblée éphémère et populaire du bal. Au rythme des battements des pieds et du cœur, pour laisser le folklore éclore.

Maggic Mirror Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze