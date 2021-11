Magenta – Rock School Barbey Rock School Barbey, 3 février 2022, Bordeaux.

Magenta – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le jeudi 3 février 2022 à 20:30

Bien sûr on n’oubliera pas de sitôt la secousse générationnelle **Fauve**, collectif adulé des années 2010 qui a connu un succès fulgurant avant de raccrocher en pleine gloire. Depuis lors il a fallu digérer, reconstruire, et se réinventer. C’est chose faite avec **Magenta** et l’album **_Monogramme_**, où la musique jouée illustre parfaitement la remise à plat du groupe. Plus électro, moins cérébrale et plus organique, avec cette voix unique qui alterne entre spoken word et chant. Et toujours cette fièvre, cette ivresse cathartique qui ne les a jamais quittés. On a hâte de les retrouver sur scène.

18€ (Prévente) / 21€ (Sur place)

Nouveau nom et nouvel album : le groupe Fauve devient Magenta et revient sur le devant de la scène !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T23:00:00