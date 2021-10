Magenta + Grand Soleil + DJ sets La CLEF, 19 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Magenta + Grand Soleil + DJ sets

La CLEF, le vendredi 19 novembre à 20:30

**Magenta**, c’est le besoin de repartir de zéro après l’expérience Fauve. Un partie des membres du collectif redécouvrent la french touch, achètent plein de machines et s’attellent à les dompter. Casser et rebâtir aussitôt, avec des matériaux différents. Réapprendre pour continuer à avancer et perpétuer l’envie. Cette fois, la musique est “plus corporelle que cérébrale”, une ambition tempérée toutefois par l’envie de textes en français, plus propices à l’évocation. Leur nouveau terrain de jeu est donc l’électro : hypnotique, animale mais souple, dansante et pop, tendance french house 90’s. Et vous ne verrez toujours pas leurs visages ! [www.facebook.com/magentamusique](http://www.facebook.com/magentamusique) [[https://youtu.be/7JfZifSAU2w](https://youtu.be/7JfZifSAU2w)](https://youtu.be/7JfZifSAU2w) **Grand Soleil** c’est le projet de deux frères Pach et Drich. Si l’un vient du hip-hop et l’autre de la techno, leur musique suit une loi unique, faire danser et voyager les gens vers un futur aussi incertain qu’éblouissant. Influencés par la pop culture des années 90 mêlant jazz, hip-hop, funk et science-fiction, Grand Soleil nous éblouit avec un 1er album “Human Error” qui au travers de samples et de beatmaking assuré et original, est une rencontre festive et luxuriante de leurs différentes influences. Ce voyage sonore presque initiatique veut sensibiliser le public sur l’irréalité de vivre à cette époque chaotique tout en appelant au changement et à l’action, un cheminement qui part de la lumière pour aller s’éteindre dans l’obscurité. [www.facebook.com/grandsoleilmusic](https://www.facebook.com/grandsoleilmusic) [[https://youtu.be/PNZoLdouN4A](https://youtu.be/PNZoLdouN4A)](https://youtu.be/PNZoLdouN4A)

16€ plein / 13€ réduit / 9€ adhérents CLEF

Une soirée emmenée par les ex-Fauve sous le signe de musiques “qui dansent et qui pensent” ! En partenariat avec Les InSenSés

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



