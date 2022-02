Magenta (ex-Fauve) + Sauvane le 21 avril au Metronum Le Metronum, 21 avril 2022, Toulouse.

Magenta (ex-Fauve) + Sauvane le 21 avril au Metronum

Le Metronum, le jeudi 21 avril à 20:00

Le Metronum présente Magenta (ex-Fauve) et Sauvane en concert le 21 avril ! SAUVANE ——- Sauvane est une artiste aux multiples casquettes : auteure, compositrice et interprète d’une musique oscillant entre la pop et l’électronique, elle est également réalisatrice, ce qui lui permet de mettre en image les chansons qu’elle compose. Pour créer, elle se laisse bercer par les émotions qui la submergent et les léments qui l’entourent, pour s’évader et créer un projet musical onirique qui lui ressemble. Depuis 2 ans, elle s’est notamment faite remarquer grâce à ses collaborations avec CloZee sur “Air”, ASH, Nuit Oceān et ses synchros pour des films publicitaires de Pepsi, Air France, Audi… Facebook : [https://www.facebook.com/sauvanemusic](https://www.facebook.com/sauvanemusic) [https://www.youtube.com/watch?v=zIy9iYVe9-A](https://www.youtube.com/watch?v=zIy9iYVe9-A) MAGENTA (EX-FAUVE) —————— Après cinq années d’hibernation, Fauve renaît en Magenta et prend un surprenant mais très réussi virage vers des paysages électros, entre Daft Punk et New Order. « L’idée de se réinventer en groupe électro dansant et pop est venue entre deux tournées de Fauve. On a pris une claque en réécoutant Revolution 909 des Daft Punk. C’était une nostalgie de notre adolescence, assez éloignée de ce que l’on avait fait. Mais on s’est dit : Essayons d’apprendre à faire ça. On a acheté beaucoup de matériel et écouté beaucoup de French touch, et Bon Iver, Frank Ocean, PNL, aussi, qui nous a ouverts à l’auto-tune. » Ils présenteront leur premier album « Monogramme » en live le 21 avril au Metronum ! Facebook : [https://www.facebook.com/magentamusique](https://www.facebook.com/magentamusique) [https://www.youtube.com/watch?v=7JfZifSAU2w](https://www.youtube.com/watch?v=7JfZifSAU2w) ━━━━ Tarifs : 14€ / 18€ Billetterie à venir. Bar & offre de restauration sur place Nous sommes ravi·e·s de vous retrouver au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

14€ / 18€

Le Metronum présente Magenta (ex-Fauve) et Sauvane en concert !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T23:30:00