Magellan : par-delà le bord du monde Médiathèque centre-ville, 27 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Magellan : par-delà le bord du monde

Médiathèque centre-ville, le dimanche 27 mars à 15:30

De 1519 à 1521, le petit navire Victoria accomplit, sous le commandement de Fernand de Magellan, le premier tour du monde. Cette conférence à quatre mains et deux voix nous plongera dans le contexte géopolitique et économique intense de ce début de mondialisation (XVIème siècle), avant de nous plonger dans les péripéties du voyage d’exploration lui-même, aux péripéties bien plus extraordinaires que celui de Christophe Colomb. Par Frédéric Lemaire et Matthieu Wolff, bibliothécaires. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre

Café historique

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T15:30:00 2022-03-27T17:30:00