Golbey Vosges C’est un grand humoriste de la scène française qui se produira au centre culturel de Golbey. Un humoriste que l’on ne présente plus et qui a traversé les générations sans que son succès jamais ne se démentisse…

France, Miami, Belgique, Suisse : à partir de 2010, Roland Magdane multiplie les spectacles et cette année, c’est sur la scène du centre culturel qu’il régalera les Golbéens et les Vosgiens. Si vous n’avez pas encore vos places, pensez à venir les réserver en mairie de Golbey. Prix du billet : 30 €. +33 3 29 31 23 33 http://www.golbey.fr/ Magdane

