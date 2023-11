Marché de Noël solidaire de Magdala Magdala Lille Catégories d’Évènement: Lille

Marché de Noël solidaire de Magdala 1 et 2 décembre Magdala Entrée libre C'est la 18ème édition du marché artisanal organisé par Magdala ces vendredi 1er et samedi 2 décembre. L'occasion de faire le plein de décorations pour le sapin, de poteries artisanales ou de créations développement durable. Les créateurs : les participants des ateliers créatifs de réinsertion de l'association. Rendez-vous :

Le 1er décembre, de 16h à 19h

Le 2 décembre, de 10h à 18h Association Magdala

3 rue de Colmar

Association Magdala
3 rue de Colmar
59000 Lille

2023-12-01T16:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

Dates et horaires:
2023-12-01T16:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00
2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

