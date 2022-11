Marché de Noël solidaire de Magdala Magdala Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Marché de Noël solidaire de Magdala Magdala, 25 novembre 2022, Lille. Marché de Noël solidaire de Magdala 25 et 26 novembre Magdala

Entrée libre

Vente d’objets fabriqués dans leurs ateliers Magdala 3 rue de Colmar 59000 Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France C’est la 17ème édition du marché artisanal organisé par Magdala ces vendredi et samedi 25 et 26 novembre. L’occasion de faire le plein de décorations pour le sapin ou de poteries artisanales. Les créateurs : les participants des ateliers créatifs de réinsertion de l’association. Rendez-vous :

Le 25 novembre, de 16h à 19h

Le 26 novembre, de 10h à 18h Association Magdala

3 rue de Colmar

59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T16:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Magdala Adresse 3 rue de Colmar 59000 Wazemmes Ville Lille lieuville Magdala Lille Departement Nord

Magdala Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Marché de Noël solidaire de Magdala Magdala 2022-11-25 was last modified: by Marché de Noël solidaire de Magdala Magdala Magdala 25 novembre 2022 lille Magdala Lille

Lille Nord