Discerner et approfondir la vocation de laïc au sein de la Famille de Jérusalem Magdala La Ferté-Imbault Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault

Loir-et-Cher Discerner et approfondir la vocation de laïc au sein de la Famille de Jérusalem Magdala La Ferté-Imbault, 20 octobre 2023, La Ferté-Imbault. Discerner et approfondir la vocation de laïc au sein de la Famille de Jérusalem 20 – 22 octobre Magdala Les Fraternités Evangeliques de Jérusalem

vous invitent à une récollection ouverte

à toutes les Fraternités Laïques et aux amis de la Famille de Jérusalem « Discerner et approfondir la vocation de laïc au sein de la Famille de Jérusalem » La récollection, centrée sur la Parole de Dieu,

sera animée par des membres de l’Esdac

(Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun)

20-21-22 octobre 2023 à Magdala en Sologne. Renseignement et inscription fej.paris@fraternites-jerusalem.org Magdala Route de Saint-Viâtre, 41300 La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fej.paris@fraternites-jerusalem.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T16:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-22T00:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00 unsplash Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher Autres Lieu Magdala Adresse Route de Saint-Viâtre, 41300 La Ferté-Imbault Ville La Ferté-Imbault Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Magdala La Ferté-Imbault latitude longitude 47.428378;1.94664

Magdala La Ferté-Imbault Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-imbault/