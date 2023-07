Retraite des familles et des fiancés – 7/8 octobre 2023 à Magdala en Sologne Magdala La Ferté-Imbault, 7 octobre 2023, La Ferté-Imbault.

Retraite des familles et des fiancés – 7/8 octobre 2023 à Magdala en Sologne 7 et 8 octobre Magdala 165€ par couple, plus20€ par enfant et 5€ d’adhésion annuelle par adulte. Ce prix global comprend les nuitées, les repas et la garde des enfants. Il ne doit pas être un frein, chacun ayant la possibilité de donner en fonction de ses ressources.

Vivre l’espérance à la lumière de trois figures de l’Évangile de Saint Jean:

Nicodème : l’espérance d’une vie nouvelle

la Samaritaine : l'espérance d'un Sauveur

Marthe et Marie : l'espérance de la résurrection

Avec Sœur Marie-Laure des Fraternités monastiques de Jérusalem de Paris.

Les retraites des familles et des fiancés

Trois fois par an, la Fraternité des Familles de Jérusalem organise un temps d’approfondissement de sa vie de foi et de prière organisé dans un monastère au cœur de la forêt en Sologne et destiné aux familles, aux couples et aux fiancés. Des animations spirituelles et ludiques sont proposées aux enfants répartis par tranches d’âge.

Dates: 7/8 octobre 2023, 27/28 janvier et 29/30 juin 2024

Lieu : Magdala Fraternité Jérusalem, La Briquerie, 41300 La Ferté Imbault

Début du week-end:

8h samedi pour les laudes

10h pour l’enseignement

-> arriver de préférence le vendredi soir avant 22h30 (prévoir de dîner avant)

Pour plus d’informations:

Ecrire à: Famillesfamilles.paris@fraternites-jerusalem.org

Découvrir La Fraternité des Familles: https://paris.fraternites-jerusalem.org/famille/familles/

Pour découvrir Magdala: https://avenir-magdala.org/

Fraternité des Familles