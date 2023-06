Stage « Parole et aquarelle » Magdala La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault

Loir-et-Cher Stage « Parole et aquarelle » Magdala La Ferté-Imbault, 8 septembre 2023, La Ferté-Imbault. Stage « Parole et aquarelle » 8 – 10 septembre Magdala 155€ (pension complète et animation) Matériel fourni pour débutant +20€ Temps de partage autour de textes bibliques et exercices techniques d’aquarelle exprimant la Parole méditée

Animation par Soeur Ezechielle des Fraternités Monastiques de Jérusalem et Guy Billoir aquarelliste de Nantes

Ouvert aux aquarelliste débutants et avancés Magdala La Briquerie 1184 Route St Viâtre 41300 La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1l9sN61qUNAek9cjLcxrNHRynneWVwdu2vLMGJGwGkHo/edit?pli=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T14:00:00+02:00 – 2023-09-08T18:00:00+02:00

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:00:00+02:00 Parole de Dieu aquarelle @fmj-Magdala Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher Autres Lieu Magdala Adresse La Briquerie 1184 Route St Viâtre 41300 La Ferté-Imbault Ville La Ferté-Imbault Departement Loir-et-Cher Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Magdala La Ferté-Imbault

Magdala La Ferté-Imbault Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-imbault/

Stage « Parole et aquarelle » Magdala La Ferté-Imbault 2023-09-08 was last modified: by Stage « Parole et aquarelle » Magdala La Ferté-Imbault Magdala La Ferté-Imbault 8 septembre 2023