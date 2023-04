La Retraite à Magdala du 8 au 13 mai avec les Fraternités Évangéliques de Jérusalem Magdala La Ferté-Imbault Catégories d’évènement: La Ferté-Imbault

Loir-et-Cher

La Retraite à Magdala du 8 au 13 mai avec les Fraternités Évangéliques de Jérusalem Magdala, 8 mai 2023, La Ferté-Imbault. La Retraite à Magdala du 8 au 13 mai avec les Fraternités Évangéliques de Jérusalem 8 – 13 mai Magdala La Retraite à Magdala du 8 au 13 mai avec les Fraternités Évangéliques de Jérusalem « Marie, pédagogue de la Bonne Nouvelle » Retraite à Magdala ouverte à tous du lundi 8 mai 2023 au samedi 13 mai 2023 avec Fr. Jean-Marie de la Fraternité Apostolique de Tarbes Nous nous retrouverons à Magdala pour vivre ensemble notre retraite de printemps, ouverte à tous : les amis, fraternités et groupes de Jérusalem. A Lourdes, Marie ouvre à Bernadette un chemin d’espérance. Elle la guide vers sa première communion. Elle l’introduit au secret des Mystères de Dieu. Nous essaierons de nous mettre à son école. Le frère Jean-Marie s’appuiera sur la pédagogie de Marie à Lourdes ; celle qui introduit Bernadette au mystère de l’Eucharistie en lui permettant ainsi de faire sa première communion. Côté pratique : La retraite débutera le lundi 8 mai 2023 à 17h et se terminera samedi 13 mai 2023 après le déjeuner, vers 14h. Participation aux frais à régler sur place : Participation souhaitée : 220 € par personne La question financière ne doit arrêter personne. Pensez à apporter : duvet ou draps, objets de toilette,

une lampe de poche,

de quoi prendre des notes,

Bible et « Livre de Vie de Jérusalem » si vous l’avez Pour venir à MAGDALA Magdala (La Briquerie) se trouve dans le Loir-et-Cher,

entre La Ferté-Imbault et Saint-Viâtre.

Téléphone : 02 54 96 22 73 EN VOITURE depuis Paris : Autoroute A10, direction Orléans ; un peu avant Orléans, prendre A71 vers Clermont-Ferrand. Sortir à Salbris et prendre la direction Romorantin. À la Ferté-Imbault, prendre la direction Saint-Viâtre : à droite au feu tricolore puis à gauche avant la sortie du bourg. À environ 4,5 km, soit 500 m après le croisement de la route vers Selles-Saint-Denis, la route privée de Magdala est signalée sur la droite. Se garer sur le nouveau parking face à la Maison Jérusalem. EN TRAIN depuis Paris :

consultes l’article sur le site des Fratetnités de Paris : https://paris.fraternites-jerusalem.org/2023/04/13/8-a-13-mai-retraite-a-magdala-avec-les-fraternites-evangeliques-de-jerusalem/ Contact : Fraternités Évangéliques de Jérusalem – Paris : fej.paris@fraternites-jerusalem.org Magdala Route de Saint-Viâtre, 41300 La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fej.paris@fraternites-jerusalem.org »}] [{« link »: « https://paris.fraternites-jerusalem.org/2023/04/13/8-a-13-mai-retraite-a-magdala-avec-les-fraternites-evangeliques-de-jerusalem/ »}, {« link »: « mailto:fej.paris@fraternites-jerusalem.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T16:00:00+02:00 – 2023-05-08T23:59:00+02:00

2023-05-13T00:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher Autres Lieu Magdala Adresse Route de Saint-Viâtre, 41300 La Ferté-Imbault Ville La Ferté-Imbault Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Magdala La Ferté-Imbault

Magdala La Ferté-Imbault Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-imbault/

La Retraite à Magdala du 8 au 13 mai avec les Fraternités Évangéliques de Jérusalem Magdala 2023-05-08 was last modified: by La Retraite à Magdala du 8 au 13 mai avec les Fraternités Évangéliques de Jérusalem Magdala Magdala 8 mai 2023 La Ferté-Imbault Magdala La Ferté-Imbault

La Ferté-Imbault Loir-et-Cher