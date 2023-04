TRIDUUM à Magdala Magdala La Ferté-Imbault Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault

TRIDUUM à Magdala Magdala, 6 avril 2023, La Ferté-Imbault. TRIDUUM à Magdala 6 – 9 avril Magdala Entrée libre Triduum à Magdala JEUDI SAINT 7h00 Office de la Louange

12h30 Office du Milieu du Jour

17h00 Entrée dans la prière

18h00 Célébration de la Cène du Seigneur

Adoration du Saint-Sacrement

22h00 Office de nuit VENDREDI SAINT 7h30 Office des Ténèbres

11h00 Chemin de Croix à l’extérieur

15h00 Célébration de la Croix SAMEDI SAINT 12h30 Office de la descente aux enfers

20h30 Oraison silencieuse

21h00 VIGILE PASCALE DIMANCHE DE PÂQUES 8h00 Office de la Résurrection

11h30 Messe solennelle

18h30 Vêpres

