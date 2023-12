HORAIRES Noël & Fête de la Mère de Dieu Magdala – la Briquerie La Ferté-Imbault Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault

Fin : 2024-01-01T08:00:00+01:00 – 2024-01-01T19:00:00+01:00 NOEL Dimanche 24 décembre 20h00 Vigiles de Noël

20h45 Messe de Noël Lundi 25 décembre 8h00 Laudes

11h30 Messe solennelle

18h30 Vêpres FETE DE LA MERE DE DIEU Dimanche 31 décembre 20h30 Adoration du Saint Sacrement

21h30 Vigiles de la Mère de Dieu

22h30 Messe pour la paix Lundi 1er janvier 8h00 Laudes

11h30 Messe solennelle

NOEL Dimanche 24 décembre 20h00 Vigiles de Noël
20h45 Messe de Noël Lundi 25 décembre 8h00 Laudes
11h30 Messe solennelle
18h30 Vêpres FETE DE LA MERE DE DIEU Dimanche 31 décembre 20h30 Adoration du Saint Sacrement
21h30 Vigiles de la Mère de Dieu
22h30 Messe pour la paix Lundi 1er janvier 8h00 Laudes
11h30 Messe solennelle
18h30 Vêpres

Magdala – la Briquerie
1184 Rue de Saint-Viâtre
41300 La Ferté-Imbault
Loir-et-Cher
Centre-Val de Loire

