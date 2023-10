Boire à la source des psaumes en puisant aux traditions juives et chrétiennes Magdala – la Briquerie La Ferté-Imbault Catégories d’Évènement: La Ferté-Imbault

Loir-et-Cher Boire à la source des psaumes en puisant aux traditions juives et chrétiennes Magdala – la Briquerie La Ferté-Imbault, 8 décembre 2023, La Ferté-Imbault. Boire à la source des psaumes en puisant aux traditions

juives et chrétiennes 8 et 10 décembre Magdala – la Briquerie sur Inscription ; 45€/jour la pension complète + 10 € /jour pour l’animation WE à Magdala avec sr Cécile 8 déc. (15h00) – 10 déc. (16h30) 2023

Entrer en Avent avec le Psaume 85 (84)

pour écouter jusqu’où va la bonté de Dieu 16 fév. (15h00) – 18 fév. (16h30) 2024

Entrer en Carême avec le Psaume 91 (90)

Magdala – la Briquerie 1184 Rue de Saint-Viâtre 41300 La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire accueil.magdala@fraternites-jerusalem.org 02 54 96 22 73

