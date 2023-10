Halte spirituelle pour moi ? Pourquoi pas ! Magdala – la Briquerie La Ferté-Imbault, 8 octobre 2023, La Ferté-Imbault.

Halte spirituelle pour moi ? Pourquoi pas ! 9 octobre 2023 – 1 juillet 2024 Magdala – la Briquerie

Tu es étudiant ou jeune pro, désireux de te poser,

de regarder plus loin et plus haut,

pour mieux avancer dans la vie ?

Ou tu veux simplement réviser tes examens, tes concours, seul ou à plusieurs ?

Les sœurs de Magdala te proposent une halte au calme de la forêt.

Magdala – la Briquerie 1184 Rue de Saint-Viâtre 41300 La Ferté-Imbault

