17:00 18:30

5€ tarif plein, 3€ tarif réduit Film de Damien Manivel (France, 2022, 1h18) Marie-Madeleine, très vieille, ne s'est toujours pas consolée de la mort de Jésus. Elle vit dans la forêt, se nourrissant de ce qu'elle trouve… Damien Manivel qualifie son film de rêverie qui lui fut inspirée par un regard vers le ciel de son actrice, Elsa Wiallaston, danseuse et chorégraphe, à la fin de son film précédent. Il en fit une Marie-Madeleine. De tout son corps vieillissant, de sa démarche trébuchante, elle porte le film dans son mysticisme épuré. Tourné en 16 mm dans le brouillard, le noir – à part un flash back lumineux et explicite – tout est dans les détails frémissants, de la nature des gestes, élargis par une bande son précise et raffinée, intégrant sans problème un Lied de Schubert. Le film ambitieux et fragile d'un cinéaste qui prend des risques.Séance suivie d'une rencontre avec Damien Manivel

