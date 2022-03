Magdala de Patrick Nadeau Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Magdala de Patrick Nadeau Centre d'art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron

2022-04-16 – 2022-06-19

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron HISTOIRE ET FLEURS Une mise en scène monumentale et végétale printanière, aux reflets dorés, transforme la chapelle en une serre historique singulière. 55 000 tiges suspendues, sous lesquelles l’humain ne peut que s’émerveiller, révèlent la beauté des graminées séchées. Horaires d’ouverture :

Le mercredi et vendredi : de 14h à 17h

Le jeudi : de 11h à 13h

Le samedi : de 11h à 13h et de 14h à 18h

contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr https://www.les3cha.fr/

