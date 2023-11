Collecte pour la Banque Alimentaire de Paris et d’Île de France Magasin Super U Paris Catégorie d’Évènement: Paris Collecte pour la Banque Alimentaire de Paris et d’Île de France Magasin Super U Paris, 25 novembre 2023, Paris. Collecte pour la Banque Alimentaire de Paris et d’Île de France Samedi 25 novembre, 09h00 Magasin Super U Ce jour-là, l’association Clément Myionnet a besoin de bénévoles pour transporter les denrées du grand magasin à la paroisse. Magasin Super U 125 rue de Clignancourt 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 banque alimentaire collecte Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Magasin Super U Adresse 125 rue de Clignancourt 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville Magasin Super U Paris latitude longitude 48.893602;2.349054

Magasin Super U Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/