Braderie de l’été Magasin Lafuma village de marques Anneyron, 8 juin 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Retrouvez les acteurs du village de marques Lafuma entourée d’autres entreprises fleurons de la région Rhône Alpes ! Restauration sur place..

2023-06-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

Magasin Lafuma village de marques Rue Victor Lafuma

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet the players in the Lafuma brand village, surrounded by other flagship companies from the Rhône Alpes region! Catering on site.

Conozca a los protagonistas del pueblo de la marca Lafuma, rodeado de otras empresas emblemáticas de la región de Rhône Alpes Catering in situ.

Treffen Sie die Akteure des Markendorfes Lafuma, umgeben von anderen Vorzeigeunternehmen der Region Rhône Alpes! Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche