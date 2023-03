Découverte du métier de créatrice bijoutière Magasin La Jolie Française 27 côte Jacquemart 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Découverte du métier de créatrice bijoutière 1 et 2 avril Magasin La Jolie Française 27 côte Jacquemart 26100 Romans sur Isère, Romans-sur-Isère. Visite decouverte d'un magasin atelier

Ouverture le samedi 1er Avril de 11h à 19h non stop et le dimanche 2 Avril de 11h à 17h non stop

Visite de l’ atelier, explication des méthodes de fabrications et des differents matériaux, pierres…

Une exposition du photographe klozpen photography est à decouvrir il sera présent uniquement sur rendez-vous le dimanche 2 Avril.

Tout le mois de Mars le magasin est ouvert de 11h à 18h30 du mardi au samedi

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoutiere creatrice photo de klozpen photography

