Magasin Général – musique traditionnelle québécoise Lannion, 12 février 2022, Lannion.

Magasin Général – musique traditionnelle québécoise Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

2022-02-12 20:30:00 – 2022-02-12 22:00:00 Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion Côtes d’Armor

Au Québec, un « magasin général », c’est bien plus qu’une supérette : c’est à la fois le bureau de poste, le bureau de tabac, la station-service, la quincaillerie, le magasin de sport, le snack-bar, l’épicerie, le point de rencontres des gens du village…

Le québécois Steve Normandin et la franco-québécoise Sylvie Briday ont décidé d’ouvrir en France leur «magasin général», d’un genre tout à fait particulier car on y retrouve des chansons à répondre, des mélodies à partager pour faire danser ou voyager, une guitare, un accordéon, des harmonicas, les percussions traditionnelles du Québec, cuillères et planche pour «tapeux de pieds», leurs voix et l’envie folle de passer une soirée festive en votre compagnie, le tout servi avec l’accent québécois !

Entrée libre dans la limite des places disponibles (100 places).

mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10 http://mediatheque.lannion.bzh/

