Atelier couture réparation

Atelier couture réparation Samedi 21 octobre, 14h30 Magasin Frip’Art-La Recyclerie

« Apportez votre vêtement, nous vous aidons à le réparer ! »

– Poser un bouton,

– Réaliser un ourlet,

– Refaire une couture,

– Changer une fermeture éclair

– Réparer un trou

Dans la cadre des « Journées Nationales de la Réparation », la Régie de Quartiers et son magasin Frip’Art-La Recyclerie organisent des ateliers les 20 et 21 octobre 2023. Gratuit, ces ateliers ont pour objectif :

– de prolonger la durée de vie des vêtements et ce faisant, lutter contre la fast fashion et ses méfaits et lutter contre la surproduction et la surconsommation de vêtements

– de promouvoir des actes éco-responsables

– de mettre en avant la nécessité d’acheter moins et de consommer mieux.

Atelier le vendredi 20 octobre 2023 de 14h30 à 17h30

Et le samedi 21 octobre 2023 de 14h30 à 16h30

au Magasin Frip’Art- La Recyclerie

52- 54 Rue de Courtiras

41100 Vendôme.

Sur réservation en appelant au : 02 54 73 94 12

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

