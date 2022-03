Magasin du Café joue “Piazzola Portrait” Sunset & Sunside, 1 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 01 mai 2022

de 19h00 à 20h00

payant

“Les 5 musiciens usent de tout leur talent pour interpréter avec passion et respect l’oeuvre du maître argentin”

De la rencontre entre Magasin du Café et la jeune violoniste prodige Sara Cesano né un concert tiré du répertoire d’une de leur idoles communes : Astor Piazzolla . « Piazzolla Portrait » est donc un hommage fidèle mais aussi suggestif et personnalisé, au génial compositeur argentin. En effet, si les 5 musiciens usent de tout leur talent pour interpréter avec passion et respect l’oeuvre du maître argentin, ils apportent aussi leur propres esthétiques et fusionnent intruments traditionnels et electroniques , Tangos et Milongas sont mis en phase avec notre époque dans un moment musical magique et intemporel…

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4057/8267/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/

Concert;Musique

Date complète :

2022-05-01T19:00:00+01:00_2022-05-01T20:00:00+01:00