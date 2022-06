MAGASIN DU CAFE Gignac, 24 août 2022, Gignac.

MAGASIN DU CAFE

Chemin de Pélican Gignac Hérault

2022-08-24 – 2022-08-24

Gignac

Hérault

5 5 EUR Si vous aimez l’énergie débordante d’une musique à mi-chemin entre tradition et modernité, venez passez une bonne soirée au domaine de pélican ! cinq musiciens qui mettent leur talent et leur infernale virtuosité au service d’une belle intensité. audacieux, débordants d’humour et d’énergie (tango, jazz, rock). Réservation en ligne conseillée. Bar à vins du domaine et restauration sur place.

billetterie@lesonambule.fr +33 4 67 56 10 32 http://www.lesonambule.fr/

Gignac

