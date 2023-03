Les Histoires du Clown Magasin de jouets Mondes et Merveilles Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Les Histoires du Clown Magasin de jouets Mondes et Merveilles, 29 mars 2023, Bagnères-de-Bigorre. Les Histoires du Clown Mercredi 29 mars, 10h00, 11h00 Magasin de jouets Mondes et Merveilles O2 Bagnères et le magasin Mondes et Merveille vous proposent, dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, un spectacle pour les touts-petits, animé par une des nounous o2 de l’agence de Bagnères, Nadia , également commédienne depuis 30 ans.

Nadia proposera aux enfants un voyage ludique et interactif vers des contrées imaginaires.

Le lieu sera également propice à rêver puisque le spectacle aura lieu dans le joli magasin de jouets, Mondes et Merveilles ».

2 sessions, mercredi 29/03:

– 10h- 10h30 et 11h- 11h30, inscriptions obligatoires, le nombre de places étant limitées.

Pour vous inscrire: O2 Bagneres: 09 88 43 26 68 / sur Facebook: o2 Bagnères ou directement au magasin Mondes et Merveilles situé 20 rue Victor Hugo à Bagnères de Bigorre. Magasin de jouets Mondes et Merveilles 20 Rue Victor Hugo, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T10:30:00+02:00

2023-03-29T11:00:00+02:00 – 2023-03-29T11:30:00+02:00

