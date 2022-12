Séance de dédicaces de Daniel Salmon Magasin Cultura Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Venez rencontrer Daniel Salmon, l’auteur à la plume grinçante à l’occasion de la parution de son livre « Bordeaux criminel » pour une rencontre signatures ! Magasin Cultura 16, rue Jacques Anquetil Merignac Chemin Long Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine Venez rencontrer Daniel Salmon, l’auteur à la plume grinçante à l’occasion de la parution de son livre « Bordeaux criminel » pour une rencontre signatures ! Vendredi 23 décembre

Heure du crime : de 15h à 17h

Cultura de Mérignac, 16 Rue Jacques Anquetil Daniel Salmon, ayant plaidé coupable d’avoir commis ce livre, répondra sans aucune résistance à toutes vos questions sur les crimes de la Belle-Endormie. Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre à l’aube des fêtes de Noël.

