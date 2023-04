Journée mondiale du Tai Chi Chuan et du Qi Gong Magasin Cora Bettancourt-la-Ferrée Catégories d’évènement: Bettancourt-la-Ferrée

Haute-Marne

Journée mondiale du Tai Chi Chuan et du Qi Gong Magasin Cora, 29 avril 2023, Bettancourt-la-Ferrée. Journée mondiale du Tai Chi Chuan et du Qi Gong Samedi 29 avril, 10h00 Magasin Cora Entrée libre Le dernier samedi d’avril de chaque année, un événement mondial sans précédent et spectaculairement émouvant se produit dans plus de 80 pays, dans des centaines de villes du monde entier. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent au-delà des frontières raciales, ethniques, religieuses et géopolitiques dans le seul but de faire progresser la santé et la guérison personnelles et globales, en pratiquant le Tai Chi Chuan et le Qi Gong. Magasin Cora Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « taichichuanstdizier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Age min 7
Age max 99

