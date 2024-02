Concert Rock Day : Cofibreak – Ginger Drop – Dystonie Magasin à huile Couëron, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 20:30 – 23:59

Gratuit : non

Samedi 16 mars 2024, rendez-vous au Magasin à Huile à Couëron pour une soirée concert rock avec trois groupes locaux : – Cofibreak (rock), – Ginger Drop (rock épicé) – Dystonie (métal) Cet événement aux sonorités rock éclectiques est organisé par l’association Black Note avec le soutien de la Ville de Couëron. Infos pratiquesSoirée concert Rock Daysamedi 16 mars 2024 – à 20h303 €Bar sur place >> Plus d’infos Le Magasin à huile 95 Quai Jean-Pierre-Fougerat 44220 Couëron >> Se rendre au Magasin à Huile

Magasin à huile Couëron 44220

02 40 38 51 23 https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/ jeunesse@mairie-coueron.fr 06 72 18 27 98 https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/concerts/concert-rock-day-cofibreak-ginger-drop-dystonie-samedi-16-mars-2024/