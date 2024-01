Concert rock : Kong, Big Fish Eye et Eleven Blake Magasin à huile Couëron, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 20:00 – 23:59

Gratuit : oui >> Entrée gratuite < > écouter Kong | Facebook BIG FISH EYE (Rock indé)Nourris aux sons du rock anglais et américain des 90’s à aujourd‘hui, les 5 nantais de Big Fish Eye proposent un rock nerveux et énergique. Leur musique directe et sans concession s’appuie sur des riffs efficaces et entêtants, soutenus par une rythmique riche et généreuse. Entre ballades mélancoliques et hymnes à l’énergie explosive, leurs compositions entêtantes évoquent la vie, l’amour, les relations humaines…Ils sont excités de jouer « à domicile ».>> écouter Big Fish Eye | Facebook | Instagram ELEVEN BLAKE (Rock alternatif)Né en 2018, Eleven Blake est un trio rock alternatif.Entre riffs incisifs et envolées mélodiques, le groupe cherche à délivrer une intensité tout en conservant l’énergie, un style musical qui n’est pas s’en rappeler des groupes comme Muse ou Radiohead.Depuis la sortie d’un mini EP en 2019, Eleven Blake se produit sur la région tout en préparant activement la sortie d’un 2e EP en autoproduction.Un groupe à découvrir sur scène.>> écouter Eleven Blake | Facebook | Instagram —– Infos pratiques —–Samedi 3 février 2024 à 20h>> Entrée gratuite <