Full Metal Muzic Magasin à huile Couëron, 13 janvier 2024, Couëron.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-13 20:00 – 23:59

Gratuit : non Prix libre Billetterie : helloasso.com

Rendez-vous samedi 13 janvier2024 au Magasin à Huile à Couëron pour le concert Full Metal Muzic. Trois groupes de Loire-Atlantique, Creeping Devil Cactus, Hangman’s Blood et Stoned Harpies, seront à l’affiche pour une soirée chaleureuse sous le signe des musiques extrêmes entre Stoner et Metal. A l’afficheCreeping Devil CactusSouthern rock énergique alliant les riffs stoner à la lourdeur et la rage du metal, les 5 membres de Creeping Devil Cactus proposent un voyage sombre, déchiré et apocalyptique à travers un désert brûlant. En Live, ils nous embarquent dans leur répertoire intense, bande son d’un roadtrip de la route 66 entre drive-in désuets et villes fantômes.>> Découvrir Creeping Devil Cactus Hangman’s BloodAvec pour thème de prédilection la Louisiane, le groupe pratique un style aux confluents du stoner rock et du sludge metal avec des pincées de groove qui vous emmène tout droit dans un bayou sombre où la réalité et les mythes ne font qu’un. Au programme, ambiances marécageuses où se mêlent croyances païennes, rites vaudou et crimes passionnels.>> Découvrir Hangman’s Blood Stoned HarpiesStoned Harpies c’est la rencontre de quatre musiciens venant de différentes branches du rock. De cette alliance est né un quatuor qui navigue entre rock psychédélique, stoner, blues, parmi tant d’autres. Pour conjuguer ces influences plurielles et tenter de résumer leurs humeurs musicales, ils qualifient volontiers leur musique de Heavy Hypnotic Bluzz.>> Découvrir Stoned HarpiesAvec le soutien de la Ville de Couëron, la DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire, le Centre National de la Musique et du Pôle de coopération pour la filière musicale en Pays de la Loire.

Magasin à huile Couëron 44220

02 40 38 51 23 https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/ jeunesse@mairie-coueron.fr 06 72 82 90 63 http://www.billetterie.parazic.com