Concert Swoon – Hooplamatic – 21 Pills Magasin à huile Couëron, 9 décembre 2023, Couëron.

2023-12-09

Horaire : 20:30

Gratuit : non Prix libre.

Samedi 9 décembre 2023, le Magasin à huile organise une soirée rock avec 3 groupes locaux à l’affiche : Swoon, Hooplamatic et Twenty One Pills. SwoonConfinez un guitariste biberonné au grunge et au rock indé des 90’s pendant plusieurs semaines. Il devrait en sortir automatiquement une poignée de sons saturés. Partagez cette matière à quatre, remuez ensemble, répétez la procédure jusqu’à obtenir un mélange uniforme et énergique. Relevez le tout avec une voix pimentée. Passez au four en chaleur tournante entre 90 et 180 bpm, montez le volume, vous obtiendrez SWOON : un rock direct à consommer sans retenue.>> Écouter un extraitInstagram – Facebook Twenty One PillsReprises pop-rock.>> Écouter un extraitFacebook HooplamaticHooplamatic est un power trio rock, électrifié le plus souvent, parfois acoustique, aux mélodies accrocheuses et aux textes en français.>> Écouter un extraitInstagram – Facebook

Magasin à huile Couëron 44220

02 40 38 51 23 https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/ jeunesse@mairie-coueron.fr https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/concerts/concerts-rock-swoon-21-pills-hooplamatic-samedi-9-novembre-2023/