du mardi 8 mars au samedi 19 mars à Médiathèque d’Ornon

Magaly Ferreti, peintre autodidacte, possède de nombreuses sources d’inspiration. ——————————————————————————— ### Ayant vécu plusieurs années à San Francisco, ses toiles reflètent les paysages colorés de Californie. Elle s’inspire également de grands peintres tels que Klimt, Chagall ou encore Ingres. * **Atelier de peinture le samedi 12 mars à 10 h (pour les enfants** **de 6 à 10 ans).**

Entrée libre • Pour tous

