Magali Junjaud « Irrésistible Adèle » Centre lgbtqi+ Paris IdF, 9 juillet 2023, Paris.

Le dimanche 09 juillet 2023

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Rencontre littéraire du Pôle Culture. 1 Mois, 1 Livre, 1 Auteur.e – chaque second dimanche du mois. Magali Junjaud « Irrésistible Adèle »

Magali Junjaud « Irrésistible Adèle » . Homoromance éditions

Joanna est une femme comblée et épanouie. Elle partage son quotidien entre son mari, ses enfants et son travail de comptable. L’année scolaire qui commence s’annonce semblable à toutes les précédentes mais c’est sans compter sur la soudaine passion de Martin pour le théâtre et pour sa professeure, l’envoutante Adèle. L’arrivée de cette femme dans sa vie va bousculer la quiétude rassurante des jours de Joanna. D’abord méfiante à l’égard d’Adèle, la mère de famille va se laisser emporter dans un tourbillon de sentiments nouveaux, tiraillée par la réalité de son quotidien et ce désir inavouable. Entre son besoin de retrouver sa vibration artistique, de suivre son fils dans ce nouvel émerveillement et son attirance irrationnelle pour cette femme qu’elle connait à peine, Joanna va devoir naviguer dans des eaux troubles et chaudes…

Rencontre dédicace en présence de l’auteure.

Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

@pôleculturecentrelgbt Irrésistible Adèle