RDV tous les jeudis, de 18h à 21h, pour un After Work sur la terrasse de notre résidence 4* ! Au milieu de notre parc arboré, un verre à la main, vous pourrez profiter d’un moment agréable, accompagné d’un live musical avec la chanteuse, Magali FRESIA. Jazz, soul, pop, rock vous berceront durant cet Happy Hour du jeudi soir, durant tout votre été. Happy hours jusqu’à 20h Parking gratuit sur place. Entrée gratuite. Renseignements et réservations: 04 42 52 10 10

2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T21:00:00;2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T21:00:00;2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T21:00:00

