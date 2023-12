LES JEUDIS DU JAZZ – SOUL JAZZ REBELS 4TET Magalas, 7 mars 2024, Magalas.

Magalas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-07

Repas à 19h et concert SOUL JAZZ REBELS 4TET – Jazz, groove and blues à 21h au cabaret Le Showbizz .

Depuis 2016, les Soul Jazz Rebels se sont déjà produits plus d’une centaine de

fois aussi bien en club qu’en festival. Ils arpentent les scènes pour partager leur

musique avec passion. Fidèles aux racines du blues et du jazz, leurs compositions

franches et directes touchent un large public tout en perpétuant le son authentique

du Soul Jazz.

Repas et concert 35€ / Concert seul : 15€. Sur réservation.

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT AVANT-MONTS