LES JEUDIS DU JAZZ – NEW ORLEANS GOSPEL 4TET Magalas, 1 février 2024, Magalas.

Magalas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-02-01

Repas à 19h et concert NEW ORLEANS GOSPEL 4TET – New Orleans et Gospel à 21h au cabaret Le Showbizz .

NEW ORLEANS GOSPEL 4TET est un groupe de gospel traditionnel qui réunit 4 chanteurs de la scène gospel européenne , aux horizons culturels et musicaux riches et variés.

Ce sont 4 voix aux timbres expressifs et bouleversants, qui s‘harmonisent et s‘expriment avec intensité, donnant corps et âme à ces chants d’Espoir et de Foi .

Ce sont aussi 4 personnalités généreuses et rayonnantes, passionnées par le gospel, qui vivent sur scène un vrai moment de complicité et de partage avec leur public.

Repas et concert 35€ / Concert seul : 15€. Sur réservation.

Magalas 34480 Hérault Occitanie



