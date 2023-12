LES JEUDIS DU JAZZ – FRENCH JAZZ 5TET – SERGE CASERO Magalas, 11 janvier 2024, Magalas.

Magalas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-01-11

Repas à 19h et concert FRENCH JAZZ 5TET – Serge Casero – Jazz et chanson Française à 21h au cabaret Le Showbizz .

Rencontre de 5 musiciens (nes) de jazz, instrumentistes et chanteurs (ses).Paroles et musiques sont originales, même si parfois Paul Verlaine vient « danser la gigue » sur des rythmes que lui même n’aurait pas imaginé. Repas et concert 35€ / Concert seul : 15€. Sur réservation..

.

Magalas 34480 Hérault Occitanie



