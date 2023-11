BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, ARTICLES PUÉRICULTURE Magalas, 10 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Bourse aux jouets, vêtements enfants, articles puériculture organisé par l’APE Les Petits Grains de 9h à 16h30 à la salle des sports Coste Rouge. 8€ la table, boisson chaude et viennoiserie offertes aux exposants. Petite restauration, buvette sur place..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 16:30:00. .

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Toys, children’s clothes and childcare items market organized by APE Les Petits Grains from 9am to 4.30pm at the Coste Rouge sports hall. 8? per table, hot drinks and pastries offered to exhibitors. Snacks and refreshments available.

Mercadillo de juguetes, ropa infantil y artículos de puericultura organizado por la APE Les Petits Grains de 9.00 a 16.30 h en el pabellón deportivo de Coste Rouge. 8? por mesa, bebidas calientes y bollería ofrecidas a los expositores. Aperitivos y refrescos disponibles in situ.

Spielzeug-, Kinderkleider- und Babyartikelbörse, organisiert von der EV Les Petits Grains von 9:00 bis 16:30 Uhr in der Sporthalle Coste Rouge. 8? pro Tisch, warme Getränke und Gebäck werden den Ausstellern angeboten. Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

