MAGALI RIPOLL EN CONCERT – DÎNER-SPECTACLE Magalas, 8 novembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Magali Ripoll en concert – dîner- spectacle au Cabaret le Showbizz à 19h30. Artiste de l’émission : « N’oubliez pas les paroles » sur France 2. Sur réservation..

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Magali Ripoll in concert – dinner show at Cabaret le Showbizz at 7.30pm. Artist featured on the France 2 TV show « N’oubliez pas les paroles ». Reservations required.

Magali Ripoll en concierto – cena y espectáculo en el Cabaret le Showbizz a las 19.30 h. Artista del programa: « N’oubliez pas les paroles » en France 2. Reserva obligatoria.

Magali Ripoll in einem Konzert – Dinner – Show im Cabaret le Showbizz um 19:30 Uhr. Künstlerin der Sendung: « N oublie pas les paroles » auf France 2. Mit Reservierung.

