VIDE-POUSSETTE Magalas, 8 octobre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

L’APEEP organise « un vide poussette » jouets – vêtements- puériculture de 9h à 16h30 à la salle des sports Coste Rouge à Magalas . Buvette et petite restauration sur place.

Boisson chaude et viennoiserie offerts aux exposants. Emplacement 8€ la table sur inscription uniquement le matin..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Magalas 34480 Hérault Occitanie



The APEEP is organizing a « vide poussette » (stroller sale) for toys, clothes and childcare from 9am to 4:30pm at the Coste Rouge sports hall in Magalas. Refreshments and snacks on site.

Hot drinks and pastries offered to exhibitors. Pitch 8? per table on registration only in the morning.

La APEEP organiza una « vide poussette » (venta de cochecitos) de juguetes, ropa y artículos de puericultura de 9.00 a 16.30 h en el pabellón deportivo Coste Rouge de Magalas. Refrescos y tentempiés in situ.

Bebidas calientes y bollería a disposición de los expositores. Emplazamiento de 8? por mesa sólo con inscripción por la mañana.

Die APEEP organisiert von 9:00 bis 16:30 Uhr in der Sporthalle Coste Rouge in Magalas einen « vide poussette » (Kinderwagenleerverkauf) von Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Heiße Getränke und Gebäck werden den Ausstellern angeboten. Standplatz 8? pro Tisch, Anmeldung nur am Vormittag möglich.

