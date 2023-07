LES MARDIS MUSICAUX – ANGIE ET THE ROLLING SHOW Magalas, 18 juillet 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Concert avec ANGIE ET THE ROLLING SHOW sur la place Vieille à 20h30 organisé par la mairie. Restauration : pique-nique possible ou livraison sur place par les divers restaurateurs..

2023-07-18

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Concert with ANGIE AND THE ROLLING SHOW on Place Vieille at 8:30pm, organized by the town hall. Catering: picnics available or delivered on site by various restaurateurs.

Concierto de ANGIE AND THE ROLLING SHOW en la Place Vieille a las 20.30 h, organizado por el Ayuntamiento. Restauración: picnics disponibles o entrega in situ a cargo de diferentes empresas de catering.

Konzert mit ANGIE ET THE ROLLING SHOW auf dem Place Vieille um 20:30 Uhr, organisiert von der Stadtverwaltung. Verpflegung: Picknick möglich oder Lieferung vor Ort durch die verschiedenen Gastronomen.

