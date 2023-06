1ER BAL DES POMPIERS DE MAGALAS Magalas, 17 juin 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

1er bal des pompiers de Magalas à la caserne de Magalas de 19h à 1h30 avec DJ ERIC ANTHONY. Entrée gratuite. Restauration snack et buvette sur place (espèce et cb)..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Magalas 34480 Hérault Occitanie



1st Magalas Fire Brigade Ball at the Magalas fire station from 7pm to 1:30am with DJ ERIC ANTHONY. Free admission. Snacks and refreshments on site (cash and cb).

1er Baile del Cuerpo de Bomberos de Magalas en el parque de bomberos de Magalas de 19:00 a 1:30 con DJ ERIC ANTHONY. Entrada gratuita. Snack bar y bar de refrescos in situ.

1. Ball der Feuerwehr von Magalas in der Kaserne von Magalas von 19 Uhr bis 1:30 Uhr mit DJ ERIC ANTHONY. Der Eintritt ist frei. Snacks und Getränke vor Ort (espèces et cb).

Mise à jour le 2023-05-26 par OT AVANT-MONTS