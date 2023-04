CABARET – TRANSFORMISTES 1 Rue de l’Audacieuse 2, 26 mai 2023, Magalas.

Spectacle « les folies transformistes » devenue une soirée incontournable le vendredi au cabaret le showbizz,

nous vous proposons cette année deux spectacles complètement différents avec des artistes aux multiples talents .

Un vrai show ou divers univers se rencontrent l ‘humour ,le rire, la beauté et tendresse tout ça sur un rythme endiablé..

1 Rue de l’Audacieuse 2

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Show » les folies transformistes » became an unavoidable evening on Friday at the cabaret le showbizz,

this year we offer two completely different shows with multi-talented artists.

A real show where various universes meet humor, laughter, beauty and tenderness all that on a wild rhythm.

El espectáculo « les folies transformistes » se ha convertido en una cita ineludible de los viernes en el cabaret le showbizz,

este año ofrecemos dos espectáculos completamente diferentes con artistas de gran talento.

Un verdadero espectáculo donde se encuentran diferentes universos: humor, risa, belleza y ternura, todo ello a un ritmo frenético.

Die Show « Les folies transformistes » ist mittlerweile zu einem unverzichtbaren Freitagabend im Cabaret le showbizz geworden,

in diesem Jahr bieten wir Ihnen zwei völlig unterschiedliche Shows mit Künstlern, die mehrere Talente haben.

Eine echte Show, in der verschiedene Welten aufeinandertreffen: Humor, Lachen, Schönheit und Zärtlichkeit, und das alles in einem wilden Rhythmus.

