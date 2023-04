PLANE’T ADOS – SORTIE PLAGE Rue de l’Audacieuse 1, 3 mai 2023, Magalas.

Planet Ados pour les 11-17 ans, l’accueil itinérant organise une sortie plage à Valras de 13h à 18h . Jeu sur la plage, balade…. Ramassage sur inscription dans toutes les commues du territoire. Le point de RDV vous sera précisé lors de l’inscription..

Rue de l’Audacieuse 1

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Planet Ados for the 11-17 years old, the itinerant reception organizes a beach outing in Valras from 1pm to 6pm. Game on the beach, stroll…. Pick up on registration in all the towns of the territory. The meeting point will be specified when you register.

Planeta Ados para jóvenes de 11 a 17 años, la acogida itinerante organiza una salida a la playa de Valras de 13 a 18 h. Juego en la playa, paseo…. Recogida en el momento de la inscripción en todas las ciudades del territorio. El punto de encuentro se especificará en el momento de la inscripción.

Planet Ados für 11- bis 17-Jährige, die Wanderbetreuung organisiert einen Strandausflug nach Valras von 13 bis 18 Uhr. Spiel am Strand, Spaziergang…. Abholung nach Anmeldung in allen Gemeinden des Gebiets. Der Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.

