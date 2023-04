SOIRÉE SÉVILLANE, 20 avril 2023, Magalas.

Soirée sévillane, événement qui célèbre la culture andalouse espagnole, organisée dans un cadre festif avec danse flamenco appelée « sevillana ».

Soirée sévillane colorée, animée et conviviale, dans une immersion de la culture espagnole et la passion du flamenco comprenant des démonstrations de danse flamenco, des spectacles de musique espagnole accompagnée de tapas. Sur réservation..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . .

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Sevillian evening, event that celebrates the Spanish Andalusian culture, organized in a festive setting with flamenco dance called « sevillana ».

A colorful, lively and friendly Sevillian evening, immersed in Spanish culture and the passion of flamenco, with flamenco dance demonstrations, Spanish music performances and tapas. Reservations required.

Noche sevillana, un evento que celebra la cultura española andaluza, organizado en un ambiente festivo con baile flamenco llamado « sevillana ».

Una velada sevillana colorista, animada y acogedora, inmersa en la cultura española y la pasión del flamenco, con demostraciones de baile flamenco, música española y tapas. Sólo con reserva previa.

Sevillanischer Abend, eine Veranstaltung, bei der die andalusische Kultur Spaniens gefeiert wird, organisiert in einem festlichen Rahmen mit Flamencotanz, der « Sevillana » genannt wird.

Ein farbenfroher, lebhafter und geselliger Sevillanischer Abend, bei dem Sie in die spanische Kultur und die Leidenschaft für den Flamenco eintauchen und der Flamenco-Tanzvorführungen, spanische Musikdarbietungen u

Mise à jour le 2023-04-10 par OT AVANT-MONTS