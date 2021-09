Magalas Domaine Lou Belvestit Hérault, Magalas Devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine Lou Belvestit (Magalas) Domaine Lou Belvestit Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine Lou Belvestit (Magalas) Domaine Lou Belvestit, 19 septembre 2021 09:00, Magalas. Dimanche 19 septembre, 09h00 Sur place 45€/pers – 15€/ pour les moins de 18 ans. Gratuit pour les moins de 7 ans. Tarifs de Groupe 06 07 33 00 18, david@wisud.com, https://www.wisud.com/produits/vendangeur-jour-herault-lou-belvestit Le 19 septembre, devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine Lou Belvestit (Magalas) Le Domaine Lou Belvestit à Magalas vous propose une incursion dans la vie de deux vigneronnes au moment des vendanges. Accueilli(e) chaleureusement, elles vous initieront à l’art de repérer les grappes de raisins de qualité et à manier le sécateur. Après avoir parcouru les rangs de vigne et rempli quelques seaux, elles vous emmèneront à la découverte des étapes de vinification et des secrets de la cave. Cette expérience ne serait bien sûr pas complète sans la dégustation des vins : les connaissant par cœur, les vigneronnes se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs vins produits à partir de cépages emblématiques, sur le terroir des Côtes de Thongue, chacun avec ses particularités et ses anecdotes. Une expérience à vivre pour vous imprégner de cette ambiance toute particulière des vendanges et aller à la rencontre de deux vigneronnes indépendantes passionnées. Réservations et infos : WISUD – 06 07 33 00 18 david@wisud.com **************************** Min.: 10 pers.

