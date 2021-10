Paris Les Disquaires île de France, Paris Mafe Maracuyeah Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 31 octobre 2021

Dj résidente de La Latin Beat Machine, Mafe Maracuyeah débarque aux Disquaires avec un set electro latino pour vous faire danser toute la nuit! Mafe Maracuyeah est colombienne et américaine, et représente le son des migrations. Après une enfance entourée de chanson traditionnelle à Bogota et une adolescence punk rock en Floride, elle s’installe à Washington DC où elle devient l’ambassadrice de la nouvelle scène latino à travers ses soirées « Maracuyeah ». DJ, promotrice et activiste de cette scène latine alternative, elle s’est depuis installée à Paris où elle a monté le festival Latin Beat Machine. Ses sets inspirés mélangent les rythmes latino-américains traditionnels et la musique électronique, le tout résolument orienté dancefloor. Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

