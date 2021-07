Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis maeva kane LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

LE TRITON, le jeudi 7 octobre à 20:30

Actuellement à l’écriture de son prochain album, après la sortie de son premier EP “Héroïne”, présenté l’année dernière en première partie de Grand Corps Malade, Maeva Kane se produit pour la première fois sur la scène du Triton. Elle dévoile pour l’occasion dans une forme intimiste, des extraits de sa nouvelle traversée. Auteure-compositrice-interprète, c’est dans une veine pop rock littéraire que derrière son piano et accompagnée de Tchang à la guitare, elle nous livre une musique élégante. Un rendez-vous qui s’inscrit au carrefour des influences de ses aînés, où français et anglais s’alternent et cohabitent, au profit d’un chant qui s’insurge autant qu’il réconcilie.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:00:00

